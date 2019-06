Verdachte moord Humeyra overgeplaatst

Bekir E., verdachte van het doodschieten van de 16-jarige scholiere Humeyra, is overgeplaatst naar een andere gevangenis. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving door het AD.

Volgens het AD is E. voor zijn eigen veiligheid overgeplaatst omdat medegevangenen hem hadden bedreigd. Het OM laat zich niet uit over de reden voor de overplaatsing van E. en over de gevangenis waar hij nu zit.

Humeyra werd op 18 december in de fietsenstalling van haar school, het Designcollege in Rotterdam-West, doodgeschoten. Kort daarna kon de politie E. in de buurt van de school arresteren.

E. heeft een relatie met Humeyra gehad. De tiener had meerdere keren aangifte tegen hem gedaan, onder meer vanwege stalking. De dag dat ze werd doodgeschoten, had ze een afspraak op het politiebureau.