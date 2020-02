Verdachte moord claimt onschuld maar blijft in cel

De 49-jarige Abdallah M. heeft de rechtbank in Amsterdam woensdag bezworen dat hij niet verantwoordelijk is voor de dood van Seif Ahmed (34), die op 1 oktober doodgeschoten in zijn auto werd gevonden bij een tuinpark op de Buitensingel in Duivendrecht. Op de achterbank zat zijn dochter van veertien maanden.

„Ik heb die jongen niks aangedaan”, zei M., die drie maanden geleden werd aangehouden op verdenking van moord. „Ik ben niet een koelbloedige moordenaar.” De rechtbank hield een eerste inleidende zitting in de zaak. Zij vond de woorden van M. „indrukwekkend” maar bepaalde niettemin dat hij de komende drie maanden blijft vastzitten, omdat er veel in zijn richting wijst.

M. en het slachtoffer waren bekenden van elkaar. Ahmed is met één kogel in het hoofd gedood, justitie vermoedt door een schutter die bij hem in de auto zat. Volgens de rechtbank „lijkt het er steeds meer op” dat M. de laatste is geweest die contact heeft gehad met het slachtoffer.

Volgens M.’s advocaat moet er nog volop onderzoek worden gedaan naar mogelijk andere scenario’s. Een daarvan is dat Ahmed zichzelf heeft doodgeschoten. Het wapen lag in zijn hand. Het Openbaar Ministerie zegt dat het wel degelijk oog heeft gehad voor een andere toedracht, maar dat het onderzoek op zeker moment in een stroomversnelling is geraakt.

Abdallah M. kwam toen nadrukkelijk als potentiële dader in beeld. Op zijn jas en in zijn auto werden schotresten gevonden. Op het wapen ontdekten forensisch specialisten in een mengprofiel zijn DNA. Dat het slachtoffer het wapen in zijn hand had, duidt volgens de officier van justitie mogelijk op „een heel gewiekste manier om iemand van het leven te beroven.” Zij wees er ook op dat M. zijn verklaringen herhaaldelijk heeft aangepast en zich bij de confrontatie met belastend onderzoeksmateriaal op zijn zwijgrecht heeft beroepen.

Een motief staat vooralsnog niet vast. Mogelijk had M. een groot bedrag van Ahmed geleend en is er ruzie geweest over geld.

De volgende tussentijdse zitting is op 12 mei.