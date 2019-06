Verdachte moord Breda ‘te ziek’ voor uitleg

Bredanaar Janie H. is psychisch niet in staat om bij de politie uitleg te geven over één van de gruwelijkste moorden van dit jaar. Hij zei dat donderdag in de rechtbank in Breda, waar hij zich moest verantwoorden omdat hij in april in Breda een zakenpartner in brand zou hebben gestoken.

De 49-jarige Ger van Zundert stierf dinsdag 9 april. Onbekenden zouden zich de avond ervoor hebben voorgedaan als klant en Van Zundert hebben vastgebonden. Daarna zou H. hem vanwege een zakelijk conflict hebben overgoten met benzine en aangestoken. Hij bezweek de volgende ochtend aan zijn verwondingen. Desondanks kon hij de politie nog net vertellen wat er was gebeurd.

H. meldde zich die dinsdag zelf bij de politie in de auto van Van Zundert. Hij blijft voorlopig vast; er is ook niet gevraagd om vrijlating.