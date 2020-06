Verdachte moord azc Weert opnieuw gehoord

De 30-jarige Tunesiër die ervan wordt verdacht op 4 december vorig jaar een 25-jarige Algerijn te hebben gedood in het azc in Weert, wordt opnieuw door de politie gehoord. Dat gebeurt op eigen verzoek, bleek vrijdag tijdens een tussentijdse zitting van de rechtbank in Maastricht.

Volgens zijn advocaat voelt verdachte Marwan M. zich een stuk beter nu hij is gestopt met dwangmedicatie die hij de afgelopen tijd heeft gehad. Hij heeft gesprekken gevoerd met een psycholoog en een psychiater. Omdat hij er eerder zo slecht aan toe was, konden hem geen dossierstukken worden voorgehouden. Dat is nu wel gebeurd, aldus zijn advocaat, en nu blijken volgens de verdachte allerlei dingen daarin niet te kloppen. Ze vroeg de rechtbank de man in de gelegenheid te stellen alsnog een verklaring af te leggen.

De rechtbank stemde daarin toe en hield de zaak voor onbepaalde tijd aan. De verdachte blijft in voorarrest zitten.