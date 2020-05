Verdachte moord Andy de Heus in juni voor de rechter

Ronnie S. (52) die wordt verdacht van de moord op Limburger Andy de Heus moet op 8 en 11 juni zelf bij de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak in Roermond aanwezig zijn. Zou hij niet komen, dan overweegt de rechtbank hem daartoe te dwingen door het uitvaardigen van een bevel tot medebrenging. Dat hield de rechtbank donderdag aan verdachte Ronnie S. voor. S. was donderdag niet verschenen bij een voorbereidende zitting in Roermond, maar woonde via een haperende videoverbinding de zitting bij. S. beloofde de rechtbank vervolgens bij de inhoudelijke zittingen aanwezig te zullen zijn.

De rechtbank verlengde donderdag het voorarrest van S. Hoewel S. bekend heeft, gaat het Openbaar Ministerie (OM) uit van meerdere verdachten van de moord op de 30-jarige marktkoopman. De Heus was sinds 18 december 2012 vermist en werd begin 2016 dood gevonden in een visvijver bij Stevensweert. Volgens het OM heeft S. bekend De Heus gedood te hebben en diens lichaam te hebben begraven.

De zaak zou eigenlijk al in oktober 2019 inhoudelijk behandeld zijn, maar liep vertraging op. Dit omdat advocaat Serge Weening in oktober onverwachts de verdediging neerlegde. Zijn huidige advocaat, Peer Szymkowiak moest volgens de rechtbank „op een rijdende trein springen” en zich daarbij inlezen in het duizenden pagina’s dikke dossier. Dat betekende al vertraging in de zaak. De coronacrisis leidde tot nog meer vertraging.