Verdachte moord Amsterdam-Zuidoost blijft in de cel

De 50-jarige Maikel A., verdacht van de moord op de 19-jarige Raymildo Landveld, blijft voorlopig in de cel. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam donderdag bepaald op een tussentijdse zitting. De rechter wees een verzoek van A.’s advocaat tot opheffing dan wel schorsing van het voorarrest af.

Landveld werd op 2 mei 2018 in Amsterdam doodgeschoten, nadat hij een aantal dagen daarvoor een bestelbus had gestolen. Daarin zat een partij drugs verstopt, maar dat wist de dakloze Landveld naar alle waarschijnlijkheid niet.

Bij de schietpartij raakte een 29-jarige vriend van Landveld ernstig gewond. Ook dat heeft justitie op de aanklacht tegen A. gezet, als poging tot moord.

Landveld stal de bus in Diemen en reed er een tijdje mee rond. Op de avond van de moord hebben de eigenaren van de drugs de gestolen bus vermoedelijk zien rijden. In de Krootstraat in Amsterdam-Zuidoost werden de fatale schoten gelost.

De zaak bleef geruime tijd onopgelost. De politie arresteerde eerst twee verdachten die niets met de zaak te maken bleken te hebben. In mei vorig jaar werd verdachte A. gearresteerd.