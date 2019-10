Verdachte moord advocaat Wiersum blijft vast

De man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum blijft de komende veertien dagen vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris in Amsterdam vrijdag bepaald, op vordering van het Openbaar Ministerie. De verdachte is dinsdagavond opgepakt.

Politie en justitie hebben nog geen details over hem bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk waar de man is aangehouden, alleen dat dit niet in Amsterdam is geweest. De woning waar de man is gearresteerd, is doorzocht.

Wie zit er achter de moord op advocaat Derk Wiersum?

De verdachte zit voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. De beperkingen betekenen ook dat er nauwelijks naar buiten toe mag worden gecommuniceerd over de zaak. Over de vermoedelijke rol van de verdachte bij de moord op Wiersum is nog niets bekend. De politie verwacht meer aanhoudingen te kunnen doen.

De 44-jarige Wiersum werd twee weken geleden bij zijn woning in Amsterdam-Buitenveldert op straat doodgeschoten. Hij stond kroongetuige Nabil B. bij in het onderzoek-Marengo. Hoofdverdachte in die zaak, Ridouan Taghi, wordt ervan verdacht achter een reeks liquidaties en pogingen daartoe te zitten. Ook wordt hij gelinkt aan de moord op Wiersum. Tegen Taghi is een Europees opsporingsbevel uitgevaardigd.