Verdachte moedermoord voor de rechter

De 61-jarige Ton L. die wordt verdacht van het doden en begraven van zijn moeder Mona Baartmans uit Delft, moet zich maandag voor de rechter verantwoorden. Hij moet verplicht aanwezig zijn bij de inhoudelijke behandeling van zijn zaak, besliste de rechter eerder al. Tijdens de voorbereidende zittingen in de zaak bleef L. steeds weg.

Baartmans was sinds september vorig jaar vermist. Na een bezoek aan haar man in een verpleeghuis in Den Haag was ze bij iemand in een zwarte auto gestapt. Sindsdien ontbrak elk spoor. Haar oudste zoon uit Oud-Beijerland werd een week later al aangehouden.

Het lichaam van de 79-jarige vrouw werd pas twee maanden later gevonden in de bossen in Heinenoord. Door de staat waarin haar lichaam verkeerde, was tijdens de voorbereidende zittingen nog niet duidelijk hoe ze precies om het leven is gekomen.

L. wordt ook verdacht van het verduisteren van geld van de rekening van Baartmans.