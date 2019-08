Verdachte moedermoord herinnert zich weinig

Een 41-jarige man uit Eindhoven die wordt verdacht van het doden van zijn moeder, weet zich weinig te herinneren van wat er is gebeurd. Dat zei zijn advocaat maandag na de eerste inleidende zitting in de rechtbank Den Bosch. De 71-jarige vrouw uit Maarheeze werd op 21 april dood gevonden in de woning van haar zoon Didier van der H. in Eindhoven. Ze was met een mes gestoken.

De verdachte meldde zich kort daarna bij de politie en zit sindsdien vast. Van der H. zal waarschijnlijk naar het Pieter Baan Centrum gaan voor onderzoek naar zijn persoonlijkheid en geestesgesteldheid. Een psychiater zal dat binnenkort adviseren, omdat onderzoek tot nu toe niet voldoende opleverde, zei de officier van justitie.

De verdachte werkt volgens zijn advocaat goed mee met de onderzoeken. Hij heeft het volgens hem de afgelopen jaren „flink voor zijn kiezen gehad”. Waar dat over gaat, wilde hij niet zeggen. Wel zei hij dat de Eindhovenaar ongeveer twee jaar geleden een herseninfarct heeft gehad. Mogelijk heeft zijn geheugenverlies hier mee te maken. Van der H. heeft geen verslavingen en een blanco strafblad, benadrukte zijn raadsman.

Op de volgende zitting op 28 oktober zullen naar verwachting alle onderzoeken klaar zijn.