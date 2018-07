Verdachte misbruik had kinderporno in cel

Een 72-jarige man die onder meer wordt verdacht van het via de webcam ‘live’ misbruiken van kinderen op de Filipijnen, heeft op een USB-stick kinderpornografisch materiaal het huis van bewaring binnengesmokkeld. De stick werd gevonden in zijn toilettas.

Dat bleek donderdag tijdens een inleidende zitting in de strafzaak tegen de man bij de rechtbank in Rotterdam. De verdachte, Hans V. uit Dronten, werd in april aangehouden en zit sindsdien vast. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem behalve van het onlinekindermisbruik ook van het maken en bezitten van kinderporno. V. heeft verklaard dat hij zich sinds 2006 bezighoudt met kinderporno. Hij ziet het als een verslaving. Zijn belangstelling ging uit naar meisjes onder de twaalf jaar. „Je bent altijd op zoek of er nog iets moois langskomt”, citeerde de officier van justitie uit zijn verklaring.

V. is pas maanden na zijn arrestatie is gaan verklaren, aldus de officier. Hij heeft bekend. Tijdens een recent verhoor bij de politie deed zich een merkwaardig incident voor. Volgens de politie wekte de verdachte de indruk dat hij masturbeerde, nadat hem was gevraagd naar zijn fantasieën. De advocaat van V. noemde dit een absurde suggestie. De aanklager meent dat de politie de waarneming terecht in een proces-verbaal heeft genoteerd.

De USB-stick in zijn toilettas was voor de rechtbank een van de aanwijzingen dat het gevaar voor herhaling in het geval van V. duidelijk aanwezig is. Mede daarom bepaalde de rechtbank dat hij de komende maanden moet blijven vastzitten. De officier noemde V. „gevaarlijk voor kinderen”.

De rechtbank zal de zaak op 3 oktober inhoudelijk behandelen.