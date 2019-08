Verdachte meldt zich na fatale schietpartij

De politie heeft zaterdag een 28-jarige man uit Amsterdam aangehouden die mogelijk betrokken was bij een dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuidoost afgelopen donderdagavond. De man meldde zich zelf op het politiebureau. Hij is waarschijnlijk de schutter, aldus de politie.

Bij de schietpartij aan de Hogevecht overleed een 28-jarige man. Hij was een bekende van de politie. Het slachtoffer werd ter plekke gereanimeerd en is daarna zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar bezweek hij later aan zijn verwondingen.

De politie is nog op zoek naar getuigen en beeldmateriaal van het incident.