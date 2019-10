Verdachte mag uitspraak buiten cel afwachten

De van moord verdachte Leon van M. mag buiten de cel de uitspraak in zijn rechtszaak afwachten. Het Openbaar Ministerie had de rechtbank dringend verzocht hem na de laatste zittingsdag dinsdagochtend meteen vast te zetten. Volgens de aanklaagsters heeft hij tegen de afspraken in alcohol gedronken en is er kans dat hij gewelddadig wordt. De 42-jarige Briellenaar ontkende en zei dat zijn enkelband en de meetapparatuur daarin niet goed werken.

De rechtbank wees het verzoek om gevangenneming af, omdat er te veel twijfels zijn over de mogelijke manipulatie van de enkelband. Van M. zei dat hij wondjes oploopt van de enkelband en die schoonmaakte. De rechtbank stelde vast dat de alcoholmelding een paar dagen te laat is binnengekomen bij het OM.

De verdachte klaagde in zijn laatste woord vooral over de pijnlijke enkelband en de onterechte beschuldigingen van het OM over alcoholgebruik. De moord op Caroline van Toledo in 2005 waarvan hij wordt beschuldigd, ontkende hij opnieuw. „Het ergste is dat de daders vrij rondlopen. Ik hou van vrouwen, zou er nooit eentje om het leven kunnen brengen.”

Het OM eiste eerder twintig jaar celstraf. De rechtbank zal uitspraak doen op 19 november.