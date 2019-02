Verdachte liquidatiepoging weet niets meer

De 27-jarige Marciano D., verdacht van een rol bij de door de politie verijdelde liquidatie van Khalid H., zegt zich vrijwel niets meer te kunnen herinneren van zijn gangen tijdens de bewuste nacht. H. belde in de nacht van 13 op 14 januari de politie omdat hij vreesde dat er vanuit een auto op hem werd geloerd. Volgens justitie heeft hij met dat telefoontje zijn leven gered.

Twee dagen eerder was Hakim Changachi (31) doodgeschoten, in het portiek van zijn flat aan de Faustdreef in Utrecht-Overvecht. H. kende Changachi en woonde in hetzelfde flatgebouw. De moord is volgens het Openbaar Ministerie een vergissing geweest. H. was het eigenlijke doelwit.

Toen de politie na H.’s melding ter plaatse kwam, ging de verdachte auto er met hoge snelheid vandoor. Een achtervolging eindigde op de A1, toen de auto crashte. De politie arresteerde D. en chauffeur Jerrel Z. D. heeft verklaard dat hij tot aan de crash op de achterbank heeft liggen slapen.