Verdachte liquidatiepoging Utrecht blijft vast

De 25-jarige Jerrel Z. blijft voorlopig in de cel. Z. wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot liquidatie in Utrecht, op 14 januari vorig jaar. De zaak houdt rechtstreeks verband met de moord op Hakim Changachi (31), die op 12 januari 2017 op de Faustdreef in Utrecht werd doodgeschoten.

De advocaat van Z. betoogde donderdag in de zwaarbeveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp dat er geen redenen zijn Z. nog langer in voorarrest te houden. De rechtbank deelde die mening niet. De rechtbank hield donderdag een inleidende zitting in zowel het onderzoek naar de liquidatie van Changachi als de poging tot liquidatie van Khalid H.

Volgens justitie staat vast dat Changachi bij vergissing is doodgeschoten. Het eigenlijke doelwit was Khalid H. De politie wist die aanslag te verijdelen.

Z. ontkent dat hij wist dat hij destijds wist dat hij deel uitmaakte van een huurmoordcommando. Hij zegt dat hij slechts chauffeur is geweest en dat hij dacht dat er iemand ‘geript’ moest worden. Hij zei iedere verdere medewerking aan het onderzoek te staken omdat de rechtbank weigerde hem op vrije voeten te stellen.

In december vorig jaar is Z. mishandeld in het huis van bewaring. Het Openbaar Ministerie laat uitzoeken of dat incident iets te maken heeft met de zaak waarvoor Z. vastzit. Z. is overgeplaatst naar een andere inrichting.

Voor de moord op Changachi zitten vier verdachten vast. Volgens de advocaat van een van hen moeten beide onderzoeken uit elkaar worden gehaald, omdat niet vaststaat dat er sprake is geweest van een ‘vergismoord’. Het OM én de rechtbank zien de samenhang wel. Volgens het OM blijkt die samenhang onder meer uit ontsleuteld berichtverkeer.

Op 14 januari 2017 werd Z. samen met Marciano D. (26) gearresteerd, na een wilde achtervolging die eindigde in Huizen. Verdachte Justin Jap Tjong wist toen te ontkomen. Hij werd later die maand in Amsterdam geliquideerd. Beoogd doelwit Khalid H. zou naar het buitenland zijn vertrokken.

Het onderzoek naar de Utrechtse ‘vergismoord’ is afgerond. De rechtbank streeft naar een inhoudelijk proces begin juni.