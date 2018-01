Verdachte langer vast voor dood Tilburgse

De 35-jarige Tilburger die is aangehouden vanwege de dood van een 58-jarige vrouw in Tilburg blijft twee weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank dinsdag besloten, laat het Openbaar Ministerie (OM) weten. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij haar dood.

De vrouw werd zaterdag 23 december dood aangetroffen in de Hoogvensestraat in haar woonplaats. Een politieagent vond haar auto een aantal dagen later in de Bachlaan in Tilburg. Die laan ligt 5 kilometer van de plek waar het lichaam van de vrouw werd gevonden. De man is vorige week woensdag opgepakt in Breda.