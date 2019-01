Verdachte langer vast na schietpartij Helmond

De 21-jarige Helmonder die maandag vermoedelijk de schoten heeft gelost waardoor twee meisjes in zijn woonplaats gewond raakten, zit nog zeker twee weken vast. De rechter in Den Bosch heeft dat vrijdagmiddag bepaald.

De man werd dinsdag gearresteerd en wordt verdacht van poging tot moord of doodslag en wapenbezit. In het huis waar hij werd aangehouden vond de politie dinsdag enkele vuurwapens. Specialisten onderzoeken of een van de wapens is gebruikt bij het schietincident. In verband met de wapenvondst zijn nog vier mannen aangehouden. Zij worden vooralsnog niet verdacht van een rol bij de schietpartij.

Op klaarlichte dag werd maandag in een winkelgebied in Helmond het vuur geopend op de inzittenden van een auto. De politie denkt dat de schietpartij te maken heeft met een conflict in het Helmondse drugsmilieu.

Een meisje van 2 en een meisje van 15 jaar werden getroffen door rondvliegende kogels. De peuter kreeg een kogel in haar been. Ze moest geopereerd worden en lag een paar dagen in het ziekenhuis. De politie maakte vrijdag bekend dat ze weer thuis is. Het 15-jarige meisje liep een schampschot op aan haar arm en kon maandag na behandeling in het ziekenhuis al naar huis.

Een team met twintig rechercheurs werkt aan de zaak en zoekt onder andere nog naar de inzittenden van de beschoten auto.