Verdachte ‘Krabbeplas’ wil verklaring afleggen

De 32-jarige man die verdacht wordt van het doden van de 21-jarige Graciëla Gomes Rodrigues uit Rotterdam wil een verklaring bij de politie afleggen over zijn rol bij de dood van zijn ex-vriendin. Hij heeft tot nu toe gezwegen.

Dat zei zijn advocaat Luciano Newoor tijdens de zogenoemde pro-formazitting. Over de inhoud van de verklaring wilde de raadsman niets zeggen. De verdachte was niet aanwezig. Bij de vorige zitting wel, toen werd hij door nabestaanden aangevallen. Daarom werd deze zitting in de extra beveiligde rechtszaal van de rechtbank in Rotterdam gehouden waarbij het publiek achter glas zit.

De Schiedammer wordt ervan verdacht op 22 september 2017 de vrouw te hebben doodgestoken. De vrouw werd ’s ochtends vroeg in een sloot bij de Krabbeplas in Vlaardingen gevonden. Het gaat vermoedelijk om een conflict in de relationele sfeer, zei de politie destijds. De man zou haar na het einde van de relatie hebben gestalkt. De vrouw stuurde in de fatale nacht SOS-sms’jes naar haar broer.

De zaak is drie maanden aangehouden. De verdachte wordt ter observatie opgenomen in het Pieter Baan Centrum.