Verdachte ketelbouwer en handlangers langer vast

De zes verdachten die dinsdag in verschillende plaatsten zijn opgepakt voor betrokkenheid bij de productie van synthetische drugs blijven nog zeker veertien dagen vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris vrijdag bepaald. Het gaat om een Tilburgse ketelbouwer, zijn netwerk van afnemers en een leverancier. Het zijn vijf Tilburgers en een Bosschenaar.

De zes werden opgepakt na onderzoek op zeventien locaties, in bedrijfspanden en woningen in onder meer Tilburg, Den Haag, Rotterdam, Nootdorp en Den Bosch. Een zevende verdachte die was opgepakt in een bedrijfspand is voorlopig op vrije voeten gesteld.

Bij de actie zijn wapens, drugs en tienduizenden euro’s contant geld in beslag genomen. Het zevental wordt verdacht van het leveren van ketels en het produceren van grondstoffen voor het maken van synthetische drugs, en verboden wapenbezit. Vermoedelijk leverden zij ketels die zijn aangetroffen in drugslabs dan wel opslagplaatsen in onder meer Weert, Urmond, Bemelen, Vorstenbosch en Zundert. Daarnaast worden enkelen verdacht van betrokkenheid bij een poging tot export van een grote partij xtc-pillen naar Afrika.

Volgens het OM was het voor het eerst in Nederland dat er zo gericht is ingegrepen bij een malafide ketelbouwer en zijn netwerk. Drugsketels zijn essentieel bij de productie van synthetische drugs zoals onder andere xtc, crystal meth en in cocaïnewasserijen.