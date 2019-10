„Verdachte kende doden bioscoop Groningen niet”

De twee mensen die zaterdag dood zijn aangetroffen in een bioscoop in Groningen waren een echtpaar uit Slochteren. De man was 56 jaar en de vrouw 55 jaar. Het stel werkte als schoonmakers bij de bioscoop. Er is vooralsnog geen aanleiding om te vermoeden dat de verdachte en het stel elkaar kenden. Dat heeft de politie zondag meegedeeld.

Op camerabeelden is te zien dat de man zaterdagochtend rond 07.30 uur de bioscoop binnenkomt, en die kort daarop ook weer verlaat. Om 09.20 uur zijn de lichamen van het echtpaar gevonden. Tijdens het onderzoek kwam al snel de 33-jarige Ergün S. naar voren en de politie verspreidde zijn foto en naam onder het publiek. Daarop kwamen 150 tips binnen.

De 33-jarige verdachte werd zondagochtend herkend op het Hoendiep in Groningen, niet ver van de bioscoop die in het centrum van de stad ligt. De man had een mes in zijn hand en nam een dreigende houding aan, meldt de politie. Een agent heeft hem in zijn benen geschoten. De man is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht.

Het rechercheteam verwacht het onderzoek in de bioscoop zondag af te ronden. Rond 14.00 uur werd de afzetting verwijderd en is het gebied voor het gebouw weer vrijgegeven. Inmiddels zijn er bloemen gelegd.

Het onderzoek naar de motieven van de verdachte gaat verder. Als een politieagent zijn vuurwapen heeft gebruikt en er letsel is ontstaan, volgt bovendien altijd een onderzoek door de Rijksrecherche.