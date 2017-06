Verdachte jongens bij rechter-commissaris

De twee jongens die worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van de veertienjarige meisjes Savannah uit Bunschoten en Romy uit Hoevelaken, worden donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris bij de rechtbank in Utrecht. De tieners werden beiden in de nacht van zondag op maandag opgepakt.

Hoewel de twee zaken in hetzelfde weekend en in dezelfde regio gebeurden, zijn er volgens de politie geen aanwijzingen dat er een verband bestaat tussen de gebeurtenissen.

Het lichaam van Romy werd gevonden in een sloot in Achterveld. In deze zaak zit een veertienjarige jongen uit de gemeente Ede vast. De twee kenden elkaar van school. De jongen wordt ervan verdacht dat hij het meisje seksueel heeft misbruikt en gedood, meldde het Openbaar Ministerie.

Het lichaam van Savannah lag in het water bij een industrieterrein in Bunschoten. Een zestienjarige jongen uit Den Bosch zit hiervoor vast. Het is nog niet duidelijk wat de verdenkingen tegen hem zijn.

Het is nog niet bekend of de twee bij dezelfde rechter-commissaris terechtkomen en op welk tijdstip. Dat wordt pas donderdagochtend duidelijk, aldus een woordvoerder. De onderzoeksrechter zal beslissen of de jongens vast blijven zitten.