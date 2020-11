Verdachte ‘Jaagpadmoord’: „Kan mij niets herinneren”

Milton T., die in mei vorig jaar een hardloper in Groningen zou hebben doodgestoken, stelt dat hij zich niets herinnert van die periode. Dat zei hij maandag bij aanvang van de rechtszaak tegen hem. Het Openbaar Ministerie verdenkt T. van moord.

Hardloper Hidde Bergman (27) werd op de avond van 14 mei 2019 met een mes in zijn rug gestoken. Dit gebeurde op het Jaagpad in de stad Groningen. Bergman overleed ter plekke. „Ik kan mij niks herinneren van die dag”, aldus de 27-jarige T. „Voor mij was elke dag toen hetzelfde. Ik was dagelijks aan het joggen en zocht werk. Er was niks speciaals.” T. stelt dat hij Bergman nooit heeft ontmoet.

Bij de politie heeft T. verklaard dat hij destijds stemmen in zijn hoofd had. Hij is vorig jaar psychisch onderzocht in het Pieter Baan Centrum. T. gebruikt momenteel antipsychotica.

T. woonde sinds april 2019 in Groningen. Hij kwam in beeld als verdachte na een huiszoeking. De op Aruba geboren man was aangehouden voor een vernieling. Toen agenten kleding voor hem gingen ophalen, vonden ze een kladblok waarop T. in het Papiaments had geschreven dat hij iemand heeft vermoord. Het steekwapen is nooit gevonden. Op een meshoes die vlakbij het slachtoffer lag, zat DNA van T. Het zou gaan om een keukenmes van de Action. Er zijn camerabeelden van een filiaal in Groningen waarop T. te zien zou zijn toen hij het mes kocht. Een getuige zou T. op de fatale avond bij het Jaagpad hebben zien rennen, waarbij hij een verwarde indruk maakte.

De rechtbank in Groningen heeft twee dagen uitgetrokken voor de zaak.