Verdachte insulinezaak ‘wilde complimentjes’

Verdachte Rahiied A. was mogelijk uit op complimentjes toen hij onnodig insuline inspoot bij verschillende bewoners van verzorgingshuizen. Ook had hij graag dokter willen zijn en punten willen scoren voor zijn opleiding, als hij goed zou ingrijpen. Hij zou niet hebben gewild dat iemand dood zou gaan.

Dat blijkt uit de eerste verhoren die hij aflegde bij de politie en onderzoek door psychiaters, die de rechtbankvoorzitter maandag aanhaalde. Bij zeker één slachtoffer hebben camera’s in de kamer vastgelegd dat hij insuline inspoot.

De medewerker in opleiding heeft tijdens de eerste drie verhoren bij de politie in november 2017, kort na zijn aanhouding, verklaard bij drie vrouwen insuline te hebben ingespoten. Hij vertelde dat destijds huilend, hij was er erg van geschrokken en had veel spijt, zo hield de rechtbankvoorzitter hem voor. De verdachte reageerde er niet op. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht.

A. heeft ook gezegd dat het niet zijn bedoeling was dat iemand dood zou gaan. Maar de rechtbankvoorzitter vond het moeilijk te begrijpen dat hij bij een slachtoffer in ’t Huys te Hoecke in Puttershoek om stervensbegeleiding had gevraagd. Het ging om een 100-jarige vrouw die binnen een paar dagen twee keer erg ziek werd door meerdere injecties. Ze overleefde en overleed een half jaar later.

De verdachte werd door deze opmerkelijke situatie en zijn nauwe betrokkenheid bij haar verzorging verdacht van onjuist handelen. Hij werd na een gesprek op non-actief gezet. Het onderzoek naar de oude vrouw leidde tot onderzoek naar andere, eerdere verdachte situaties op plekken waar A. eerder had gewerkt.

De dochter van het laatste slachtoffer noemde A. in haar slachtofferverklaring „een lafaard” en vroeg wanhopig waarom hij het heeft gedaan. A. zei niets maar sloeg zijn handen voor zijn gezicht.