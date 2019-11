Verdachte insulinemoorden stort in na foto’s

Rahiied A., de man die verdacht wordt van onder meer vier moorden met insuline en meerdere pogingen daartoe, kreeg het dinsdag te kwaad toen hij twee foto’s van zijn slachtoffers te zien kreeg. De foto’s werden voor hem op tafel gelegd. Hij wilde er niet naar kijken, draaide ze om en barstte vervolgens in snikken uit.

De rechters probeerden contact met hem te krijgen, maar hij reageerde niet. „Rahiied, waarom wil je niet naar de foto’s kijken? Waarom draai je de foto’s om?” A. draaide iedere keer zijn hoofd weg, wilde niemand aankijken en wreef snikkend over zijn ogen.

De rechtbank besloot daarom de zitting te schorsen. Dat was al de tweede keer dinsdagochtend. Kort daarvoor kon A. het ook al niet meer aan. Toen bleek dat hij zijn medicatie later dan gebruikelijk had gekregen.