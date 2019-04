Verdachte incident Harderwijk aangehouden

De vermoedelijke bestuurder die met een auto tegen het gemeentehuis van Harderwijk aanreed, is aangehouden. Dat meldt de politie Gelderland. De verdachte werd in een woning in de stad aangetroffen en zonder problemen gearresteerd.

Het gemeentehuis van Harderwijk werd donderdagmiddag uit voorzorg ontruimd, nadat een auto rond 14.30 uur tegen de ingang was gereden. Over de toedracht is nog niets bekend. Op het gemeentehuis werken tussen de 150 en 200 mensen.

Op sociale media zijn foto’s te zien van een rode Peugeot 206 die tegen de glazen pui geparkeerd staat. De bestuurder van de auto vluchtte nadat de auto tegen het gebouw was aangereden. Bij de zoektocht werd een politiehelikopter ingezet. Er zijn geen gewonden gevallen.