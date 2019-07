De 49-jarige Amerikaan die vrijdag werd opgepakt voor betrokkenheid bij de vermissing van een 12-jarige Rotterdamse scholiere blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris maandag bepaald. De man wordt verdacht van onttrekking van een minderjarige aan het ouderlijk gezag.

Wegens de verdwijning van de scholiere werd in de nacht van donderdag op vrijdag een AMBER Alert gegeven. De Amerikaan en het meisje werden vrijdagavond aangetroffen in een hotel in Rotterdam.