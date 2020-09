De 36-jarige verdachte die is aangehouden in verband met de dood van een 58-jarige vrouw in een woning in de Balistraat in Den Helder, is maandag vrijgelaten, meldt de politie.

De tweede verdachte, een 63-jarige man die in Beverwijk werd aangehouden, wordt dinsdag voorgeleid bij de rechter-commissaris.

De politie vond zaterdag het lichaam van de vrouw in haar woning. Ze is door geweld om het leven gebracht. De politie onderzoekt of ze het slachtoffer is geworden van huiselijk geweld.