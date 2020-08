Verdachte in No Surrender-proces weer voor weken in cel

Theo ten V., een van de verdachten in een groot strafproces tegen motorclub No Surrender, blijft de komende zeven weken in voorarrest zitten. Dit bepaalde de rechtbank in Groningen dinsdag. Vorige maand heeft de 56-jarige Klazienavener de voorwaarden van zijn tijdelijke vrijlating geschonden.

Ten V. moest 15 juli weer terug naar de cel omdat hij drank en drugs heeft gebruikt. Dit was hem verboden. Ten V. zat tijdens het langlopende proces bijna een jaar in voorarrest. Dat werd in januari 2019 geschorst. Ten V. was dinsdag afwezig bij een pro-formazitting over verlenging van het nieuwe voorarrest. Zijn advocaat Umut Ural maakte op verzoek van Ten V. geen bezwaar tegen het verblijf in de cel, omdat Ten V. bewust de voorwaarden heeft geschonden. Hij heeft geen vertrouwen meer in de rechtsgang, aldus de raadsman. Volgens hem is het schenden van de voorwaarden dan ook een signaal. „Wij worden er namelijk van beschuldigd dat we het proces willen torpederen sinds mijn cliënt vrij was. Maar hij wil gewoon van de zaak af.”

Ten V. wordt verdacht van onder meer diefstal met geweld en het leiding geven aan een criminele organisatie. De andere verdachten in het No Surrender-proces zijn Henk Kuipers, Klaas Otto en Rico R. Het proces loopt sinds 2018. Door onder meer vertraging bij de behandeling van de zaak tegen Kuipers is het proces nog niet afgerond. Het Openbaar Ministerie komt 28 september met de strafeisen tegen alle verdachten. Tot die tijd blijft Ten V. in de cel.

Afgelopen juni wraakte Ural zonder succes de rechtbank. De rechters hadden een streep gezet door het horen van Kuipers in de zaak van Ten V. Dit gebeurde nadat Kuipers meermaals niet volledig had meegewerkt. Zo weigerde hij eens te getuigen door pijn na een navelbreukoperatie.

Kuipers is volgens Ural een cruciale getuige. De advocaat diende dinsdag opnieuw een verzoek in om de oud-voorman te horen. Ural stelde voor dit 22 september te doen. Die dag getuigt Kuipers nog in de zaken van Otto en R. De rechtbank wees het verzoek formeel af. Toch werd Ural nog een mogelijkheid geboden. Als er 22 september nog tijd over is en Kuipers wil meewerken, kan Kuipers dezelfde dag worden gehoord in de zaak van Ten V.