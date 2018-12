Verdachte illegale medicijnenhandel gepakt

De politie en een opsporingsteam van de gezondheidsinspectie hebben dinsdag een man uit Bodegraven aangehouden omdat hij illegaal in medicijnen zou hebben gehandeld.

De inspectie heeft naar eigen zeggen duizenden flesjes met groeihormonen, andere geneesmiddelen en ook nog eens 57.000 dollar in bitcoins in beslag genomen. Verder is er beslag gelegd op cash en bankrekeningen. De verdachte had helemaal geen vergunning voor handel in geneesmiddelen. Daarbij zijn ook medicijnen aangetroffen die in Nederland niet eens verhandeld mogen worden.

De douane onderschepte dit voorjaar al meerdere postpakketten met grote hoeveelheden geneesmiddelen en alarmeerde de inspectie. Aan het onderzoek neemt ook de Fiscale Inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) deel.