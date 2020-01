Verdachte illegale abortus mogelijk ook vervolgd voor dood baby

De 48-jarige Dennis van E. uit Diemen, die vastzit voor illegale abortus en de dood van zijn vriendin, wordt mogelijk ook beschuldigd van moord of doodslag op de baby. Het Openbaar Ministerie zei tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Amsterdam dat hiernaar momenteel wordt gekeken.

Volgens de officier van justitie moet dan komen vast te staan of de baby, die 30 tot 35 weken oud zou zijn geweest toen die werd geboren, is overleden aan de gevolgen van de middelen die de verdachte de vrouw zou hebben toegediend om een abortus op te wekken. Volgens het OM heeft Van E. haar abortuspillen, alcohol, cocaïne en MDMA-pillen gegeven, zonder dat hij daar haar toestemming voor had. De vrouw beviel daarop van het kindje, verloor veel bloed en stierf.

De officier van justitie beschuldigt de verdachte naast de abortus ook van doodslag op zijn Braziliaanse vriendin, omdat hij geen medische hulp heeft ingeschakeld nadat ze was bevallen.

De lichamen van de vrouw en het kindje werden op 18 oktober gevonden in een woning aan de Martin Luther Kinglaan in Diemen. Van E. had een relatie met de Braziliaanse, die pas in Nederland was. DNA-onderzoek heeft uitgewezen dat de verdachte de vader was van het kindje, een jongen. Volgens de officier blijkt uit WhatsAppberichten dat Van E. geen jongetje wilde en veel druk uitoefende op zijn vriendin, onder meer door te dreigen dat hij de relatie zou stoppen en haar te beloven dat ze het financieel goed zou hebben als ze gehoor zou geven aan zijn verzoek.

De advocaat van Van E. zei dat de vrouw de abortus zelf wilde. Ze heeft volgens de raadsman eerdere pogingen gedaan om abortus te plegen en zou hebben aangegeven dat ze „niet kon wachten tot de pillen kwamen”. Van E. heeft een 48 pagina’s tellend document geschreven waarmee hij zijn onschuld wil aantonen. De advocaat vroeg de rechtbank zijn cliënt vrij te laten.