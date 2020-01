Verdachte illegale abortus en dood vriendin blijft in cel

De 48-jarige Dennis van E. uit Diemen, die vastzit voor illegale abortus en de dood van zijn Braziliaanse vriendin, blijft langer in de cel. De rechtbank in Amsterdam stelde dat er nog voldoende redenen zijn om de verdachte vast te houden.

Tijdens de inleidende zitting zei het Openbaar Ministerie ervan overtuigd te zijn dat hij de vrouw heeft gedwongen om de baby weg te halen. Van E. wilde volgens de officier van justitie geen jongetje „want daar had hij geen goed gevoel bij” en dreigde de relatie te verbreken als ze geen abortus zou plegen. Ook zei hij volgens het OM dat als ze dat niet zou doen, hij geen geld meer aan haar zou overmaken toen ze nog in Brazilië verbleef. Dat zou blijken uit WhatsAppberichten.

Het OM beschuldigt de man van doodslag op zijn vriendin, omdat hij geen medische hulp heeft ingeschakeld nadat ze veel bloed had verloren bij de bevalling. Volgens de officier heeft Van E. haar abortuspillen, alcohol, cocaïne en MDMA-pillen gegeven, zonder dat hij daar haar toestemming voor had. Het OM onderzoekt ook of hij kan worden vervolgd voor de moord of doodslag op de baby, die zo’n acht maanden zou zijn geweest toen die werd geboren.

De lichamen van de 32-jarige vrouw, die pas in Nederland was, en het kindje werden op 18 oktober gevonden in een woning aan de Martin Luther Kinglaan in Diemen. DNA-onderzoek heeft uitgewezen dat de verdachte de vader was van het jongetje.

De advocaat van pensioendeskundige Van E. zei dat de vrouw de abortus wel degelijk zelf wilde. Ze heeft volgens de raadsman eerdere pogingen gedaan om abortus te plegen en zou hebben aangegeven dat ze „niet kon wachten tot de pillen kwamen”. Daarbij speelden ook gezondheidsproblemen van de vrouw een rol.

Van E. heeft een 48 pagina’s tellend document geschreven waarmee hij zijn onschuld wil aantonen. Hij sprak tijdens de zitting van een „vreselijke tragedie” en zei dat hij „de liefde van zijn leven” is verloren. Hij wilde zijn proces graag in vrijheid afwachten, onder meer om verdere „imagoschade” voor zijn carrière te voorkomen.