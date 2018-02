Verdachte huisarts blijft in voorarrest

De Maastrichtse huisarts die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn schoonmoeder, blijft langer in voorarrest. De rechter-commissaris verlengde zijn voorarrest vrijdag met veertien dagen.

De huisarts werd dinsdag opgepakt. De 57-jarige arts wordt volgens een woordvoerder van het het OM beticht van „het plegen van een levensdelict”. Meer wil het OM hier niet over kwijt.

De verdachte werkte als arts in een Maastrichts verpleeghuis. Daar werd ook zijn schoonmoeder verzorgd. De vrouw overleed op 29 juli 2016. Volgens regionale media zou de arts de 76-jarige vrouw in de week vóór en de avond van haar overlijden hoge doses medicijnen hebben gegeven, die niet waren aangeleverd door de vaste apotheek. Deze medicijnen zouden mogelijk tot de dood van de vrouw hebben geleid, of deze hebben bespoedigd.