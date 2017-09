Verdachte hotelmoord Arnhem blijft in de cel

De 47-jarige tbs’er die in maart van dit jaar een man en een vrouw doodstak in een Arnhems hotel moet de behandeling van zijn rechtszaak in de cel afwachten. Eerder vroeg zijn advocaat of de man niet alvast weer in een tbs-kliniek opgenomen kon worden, maar woensdag bleek dat hij in het penitentiair psychiatrisch centrum in Zwolle blijft zitten. De rechtbank in Arnhem wil de zaak op 31 januari volgend jaar inhoudelijk behandelen.

René de L. ging er in maart vandoor tijdens zijn werk buiten de Oostvaarderskliniek in Almere, waar hij verbleef. Hij pikte een bestelbusje mee en bleef ruim een week onvindbaar. Op 24 maart meldde hij zichzelf bij de politie, een dag nadat de lichamen waren gevonden van de bejaarde hoteleigenaar en een bejaarde vrouw die daar onderdak kreeg. Ze waren met messteken om het leven gebracht. Het Openbaar Ministerie beschuldigt De L. van moord.

De L. zit sinds 2006 vast voor moord en verduistering. In 2014 ontsnapte hij ook al eens uit een tbs-kliniek tijdens een onbegeleid verlof. De politie waarschuwde toen dat de man „onberekenbaar” was.