Verdachte hoofdagent mag strafzaak in vrijheid afwachten

De 30-jarige hoofdagent Mehmet K., verdacht van onder andere schending van zijn ambtsgeheim, cocaïnebezit en witwassen, mag de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam donderdag tijdens een niet-inhoudelijke zitting besloten.

K. is op 22 mei aangehouden en zit sindsdien in voorarrest. Zijn advocaat vroeg de rechtbank die voorlopige hechtenis op te heffen dan wel te schorsen, omdat K. al meer dan drie maanden vastzit en hij niet verwacht dat de uiteindelijke straf hoger uitvalt. Daarnaast zal K. door de politie worden ontslagen - deze procedure is al in gang gezet - en om die reden moet hij snel werk vinden. Hij kan nu aan de slag als koerier. Het OM verzette zich tegen de verzoeken, omdat het vreest dat K. oud-collega’s zal gaan benaderen informatie uit de politiesystemen op te vragen. K. wordt onder meer verdacht van het stiekem opvragen en doorspelen van kentekens aan criminelen.

De rechtbank besloot toch vanwege de persoonlijke belangen van de verdachte de voorlopige hechtenis met ingang van vrijdag te schorsen. Hieraan verbindt de rechtbank wel onder meer de voorwaarden dat hij ‘aantoonbaar’ aan het werk moet gaan en dat hij zich moet laten behandelen tegen drugsverslaving, mocht de reclassering dat nodig vinden. Ook moet hij verplicht bij alle zittingen verschijnen. Wanneer de zaak van K. inhoudelijk behandeld wordt, is nog niet bekend.