Verdachte heli-ontsnapping van bed gelicht

In Amsterdam-West is een man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij de verijdelde helikopterontsnapping in oktober vorig jaar. De 22-jarige man werd woensdagochtend vroeg in de Staatsliedenbuurt aangehouden in het huis van een familielid. Het arrestatieteam gebruikte explosieven om de woning binnen te komen.

Volgens Het Parool gaat het om Rachid el M.. Hij zou de poging om crimineel Benaouf A. te bevrijden met een gekaapte helikopter hebben gecoördineerd, samen met verdachte Houssain el M. De ontsnappingspoging mislukte doordat de politie was getipt.

In totaal zitten nu acht verdachten vast. Een Colombiaan die was ingehuurd als piloot heeft als enige van hen een uitgebreide verklaring afgelegd.

Benaouf A. zit een celstraf uit in de gevangenis van Roermond voor een liquidatie in Antwerpen.