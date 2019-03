Verdachte heeft doodsteken Amerikaanse bekend

De 23-jarige student Joël S. heeft bekend dat hij de Amerikaanse studente Sarah Papenheim heeft doodgestoken. Hij zei vrijdag voor de rechtbank in Rotterdam dat hij alles heeft verteld wat hij nog weet, maar hij kan zich ook veel van de gebeurtenissen op 12 december vorig jaar niet meer herinneren. S. blijft voorlopig vastzitten.

De 21-jarige studente werd badend in het bloed gevonden, nadat de moeder van de verdachte de politie had gewaarschuwd. S. had haar gebeld en gezegd dat hij een huisgenoot had neergestoken. Verdachte en slachtoffer woonden in een studentencomplex in Rotterdam-Kralingen. Volgens de officier van justitie had Papenheim 37 steek- en snijwonden.

De Amerikaanse studeerde in Rotterdam psychologie en richtte zich onder meer op suïcidaal gedrag. Haar broer pleegde drie jaar geleden zelfmoord. Haar moeder was speciaal voor de zogeheten pro-formazitting naar Nederland gekomen. Zij raakte hevig geëmotioneerd door de omschrijving van de officier van justitie van de moord of doodslag op haar dochter. S. maakte geen oogcontact met haar toen hij de zaal na de zitting verliet.

Volgens de officier zijn er sterke aanwijzingen dat S. psychische problemen heeft. Dat wordt nog onderzocht. Er moet ook nog onderzoek worden gedaan naar DNA-materiaal dat op S. en de Amerikaanse is aangetroffen en naar het mes dat in de woning van S. is gevonden. Op de korte zitting vrijdag werd niets gezegd over een mogelijk motief.

De volgende zitting is op 18 juni. Ook dan wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld.