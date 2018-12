Verdachte handgranaten Delft langer vast

Het voorarrest van een 23-jarige man uit Delft is met twee weken verlengd. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het laten ontploffen van twee handgranaten in het centrum van Delft, op 17 mei.

De man is deze week opgepakt, de tweede verdachte in deze zaak. De Delftenaar was in juni al aangehouden op verdenking van wapenbezit, maar zijn voorarrest werd in september geschorst. De politie vond de wapens in een auto waar de 23-jarige man in zat, samen met de andere verdachte van de ontploffing, een 40-jarige Hagenaar. Die zit sinds 12 juni vast.

De Delftenaar is maandag weer vastgezet, nu in verband met de handgranaten. Aanleiding was een reconstructie van de ontploffing die het Openbaar Ministerie vorige maand liet houden in de Breestraat. Het OM denkt dat de Delftenaar - net als de Hagenaar - betrokken was bij het incident op 17 mei. De granaten ontploften in de vroege ochtend voor twee coffeeshops in het centrum.