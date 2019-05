Verdachte Haagse steekpartijen naar PBC

De 41-jarige Hagenaar Tadeusz C., die ervan wordt verdacht een hardloper en een jongen bij hockeyclub Klein Zwitserland te hebben neergestoken, moet naar het Pieter Baan Centrum (PBC) voor psychiatrisch onderzoek. De rechtbank in Den Haag besliste dat woensdag in een voorbereidende zitting in de zaak.

C. heeft in februari de hardloper "uit het niets achtervolgd en meerdere malen gestoken" in diens gezicht en lichaam, stelde de officier van justitie. "Het had zomaar anders af kunnen lopen." De 17-jarige jongen stak hij later in zijn arm. Daarnaast zou C. iemand hebben bedreigd door met een geheven mes op hem af te komen. Het Openbaar Ministerie beschuldigt hem van poging tot doodslag en van zware mishandeling.

Volgens de officier verklaren getuigen dat C. sterk wisselend gedrag kan vertonen. Zijn huisgenoten zouden bang voor hem zijn geweest. Zijn woonruimte "gaf een beeld van vervuiling en verwaarlozing".

C. wil niet meewerken aan het psychiatrisch onderzoek. "Onder systematische psychologische druk zal ik me blijven beroepen op mijn zwijgrecht. Daarmee zult u het moeten doen", voegde hij de rechter toe. Het PBC heeft een speciale afdeling voor verdachten die niet willen meewerken aan het onderzoek.

De zaak wordt verder behandeld op 17 juli. Dan betreft het eveneens een voorbereidende zitting.