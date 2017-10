Een verdachte is zondagavond gewond naar het ziekenhuis gebracht nadat hij met gestolen auto een ongeval had gekregen. Dat gebeurde in het Groningse plaatsje Losdorp. De politie meldde dat de automobilist weigerde te stoppen na waarschuwingen.

Daarna zetten agenten de achtervolging in. De verdachte bestuurder verloor de controle over het stuur en crashte.