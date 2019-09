Een verdachte is in Middelburg gewond geraakt toen de politie bij zijn aanhouding heeft geschoten. De man is met nog onbekende verwonding naar het ziekenhuis gebracht.

De politie kwam in Middelburg af op een steekincident in een woning. Het slachtoffer liep daarbij ook verwondingen op en moest eveneens naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat zich precies in het huis heeft afgespeeld.

De Rijksrecherche doet onderzoek omdat de man gewond raakte door de politiekogel.