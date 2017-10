Verdachte gewond door politiekogel

Een verdachte is zondagavond in Ees (Drenthe) gewond geraakt door een politiekogel. De man is, buiten levensgevaar, naar het ziekenhuis gebracht, aldus de politie. De agenten reageerden op de melding dat er beschonken man door Ees reed in een auto. Toen de automobilist op zijn gedrag werd aangesproken, escaleerde de situatie.

Nadat eerst pepperspray werd gebruikt zag de agent zich genoodzaakt het wapen te gebruiken. Uiteraard wordt onderzoek gedaan naar achtergrond. Het incident had plaats op de Odoornerstraat.