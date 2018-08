Verdachte gewelddadige verkrachting blijft vast

De 18-jarige man die wordt verdacht van een zeer gewelddadige verkrachting in Rotterdam vorige maand, blijft nog negentig dagen in voorarrest. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Rotterdam besloten. Hij wordt verdacht van poging doodslag op en verkrachting van een 20-jarige vrouw.

De man zou op 21 juli de studente hebben aangevallen. Ze fietste die zaterdagochtend vroeg van het Centraal Station in Rotterdam naar haar huis in de wijk De Esch. Terwijl ze rond half zes haar fiets op slot zette, werd ze aangevallen door een man. De vrouw raakte ernstig gewond en moest met spoed worden geopereerd. Inmiddels is ze aanspreekbaar.

Een paar dagen later werd de man aangehouden. De politie kwam de verdachte op het spoor aan de hand van een signalement en camerabeelden uit de omgeving. Er werd een team van twintig rechercheurs op de zaak gezet. Het vergelijkende DNA-onderzoek werd met spoed uitgevoerd door het Nederlands Forensisch Instituut en er bleek een match te zijn.

De man blijft nu sowieso vastzitten tot hij voor de rechter moet verschijnen.