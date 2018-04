Verdachte gepakt voor schietpartij Schijndel

De politie heeft vrijdagochtend een 29-jarige man aangehouden voor een fatale schietpartij op woensdagavond in Schijndel. De politie denkt dat de aangehouden man uit Schijndel de schutter is geweest, aldus een politiewoordvoerder.

Slachtoffer Daan H. werd woensdagavond doodgeschoten op straat in Schijndel. De politie had de hoofdverdachte al enige tijd in het vizier. Een arrestatieteam viel donderdagmiddag binnen in het huis van de verdachte maar trof hem toen niet aan.

Surveillerende agenten zagen de verdachte vrijdagochtend rijden in Schijndel en troffen hem korte tijd later naast zijn auto op de Boschweg. Hij is direct aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

Daan H. was een bekende van de politie. Hij is diverse keren veroordeeld voor geweld- en drugsdelicten. Regionale media schrijven dat de aangehouden verdachte al langere tijd door hem werd bedreigd. De politie gaat niet op het motief voor de schietpartij.