Verdachte gemeentesecretaris Leudal ontslagen

De van witwassen verdachte gemeentesecretaris van Leudal Diana N. is eervol ontslag verleend. Dat heeft de Limburgse gemeente woensdag bekendgemaakt. N. werd vorig jaar al geschorst vanwege een strafrechtelijk onderzoek. Dat onderzoek loopt nog. Volgens de gemeente zijn de afspraken die met N. zijn gemaakt een „bedrijfsmatige keuze”.

De partner van de voormalige gemeentesecretaris wordt ervan verdacht destijds als werknemer voor tonnen te hebben verduisterd bij de gemeente Helmond. N. wordt verdacht van witwassen omdat ze vermoedelijk van die fraude heeft geprofiteerd.

N. wordt volgens de afspraken over haar ontslag met de gemeente tot 15 januari via een zogenoemd mobiliteitsbureau te werk gesteld. „De overeenkomst die er nu ligt is een bedrijfsmatige keuze die - gezien de onbekende duur van het verdere strafrechtelijke traject - de best passende overeenkomst voor Leudal is”, aldus een woordvoerder van de gemeente.