Verdachte Gökmen T. verzet zich tegen reis naar rechtbank

Gökmen T. die wordt verdacht van de tramaanslag in Utrecht is maandag niet op de zitting verschenen in de rechtbank in Utrecht, omdat hij zich te veel verzet. De rechtbank had hem bevolen wel te komen, maar daarvoor zou te veel geweld en dwang nodig zijn. Ook zou het in zulke omstandigheden de zitting ernstig verstoren terwijl het maandag alleen om een regiezitting gaat, stelde het Openbaar Ministerie.

De rechtbank was het hiermee eens en besloot het bevel niet uit te voeren. Dat leidde tot boze reacties van enkele nabestaanden in de zaal. Een vader zei dat de verdachte „ook veel geweld heeft gebruikt tegen zijn dochter. In wat voor land leven we?”