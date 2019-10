Verdachte fraude emissierechten uitgeleverd

Zwitserland heeft een 47-jarige man aan Nederland uitgeleverd die in juni 2018 is veroordeeld wegens btw-fraude met CO2-emissierechten. De rechtbank in Den Haag legde de man destijds bij verstek acht jaar cel op. De man stond internationaal gesignaleerd en kon in april op de luchthaven van Genève worden aangehouden, nadat hij daar met een vlucht vanuit Abu Dhabi was geland.

De man heeft de Pakistaanse nationaliteit. Hij heeft zich vergeefs verzet tegen zijn uitlevering.

De man voerde volgens de Haagse rechtbank de regie over meerdere bedrijven die emissierechten in het buitenland aankochten. Het Openbaar Ministerie zegt dat uit het onderzoek naar de criminele organisatie is gebleken dat deze in Nederland en in zes andere lidstaten van de Europese Unie meer dan 100 miljoen euro aan btw opzettelijk niet heeft afgedragen.

De man heeft hoger beroep aangetekend tegen het Haagse vonnis. Het is nog niet bekend wanneer deze zaak dient.