Verdachte fatale verkrachting ‘weet het niet meer’

De 21-jarige Huruy O., die ervan wordt verdacht vorig jaar een Amsterdamse vrouw op straat te hebben verkracht en zo mishandeld dat ze later overleed, zegt zich niet goed te kunnen herinneren wat de bewuste avond is gebeurd. „Ik kan er niets over zeggen”, liet de geboren Eritreeër bij de start van zijn strafzaak via zijn tolk optekenen. „Ik kan het niet goed uitleggen, ik ben het vergeten.”

O. moet zich verantwoorden voor de verkrachting en dodelijke mishandeling van de 68-jarige Amsterdamse, vorig jaar op eerste paasdag in de wijk Buitenveldert. Volgens het Openbaar Ministerie viel hij haar in het donker op straat aan, rukte de kleren van haar lichaam, smeet haar op de grond en verkrachtte haar. Daarna sloeg, schopte en stampte hij haar tegen en op haar hoofd. Het slachtoffer raakte in coma en overleed in juni.

O. heeft bekend en eerder bij de politie verklaringen afgelegd. Donderdag hield hij in de volle rechtszaal de boot af. Hij zei hij ‘het niet meer te weten’ en dat hij niet op vragen kon of wilde ingaan. Een psycholoog en psychiater hebben vastgesteld dat hij zich schaamt voor wat hij heeft gedaan, last heeft van schuldgevoelens en de gebeurtenissen heeft weggedrukt.

De Eritreeër kwam in 2014 naar Nederland. Vanaf 2016 kwam hij steeds vaker in de problemen door het gebruik van drugs en drank. Hij vertoonde agressief gedrag, hoorde stemmen, zag geesten en maakte soms een verwarde indruk. De deskundigen hebben tbs met dwangverpleging en een hoog beveiligingsniveau geadviseerd. Volgens hen heeft O. langdurige en intensieve behandeling nodig.

De strafeis volgt donderdag in de loop van de middag.