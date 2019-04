Verdachte fatale verkeersruzie blijft vast

De 29-jarige man die wordt verdacht van het veroorzaken van een fataal ongeluk bij Lekkerkerk, blijft vastzitten. Tijdens een verkeersruzie zou Richard van den H. uit Krimpen aan den IJssel in december het verkeersongeval hebben veroorzaakt, waardoor twee mensen om het leven kwamen en drie anderen zwaargewond raakten. Van den H. moest woensdag voor de eerste keer voor de rechter in Den Haag verschijnen tijdens een niet-inhoudelijke behandeling.

Volgens de officier van justitie was Van den H. onder invloed van cannabis en cocaïne toen hij op de N210 bij Lekkerkerk zich zo ergerde aan het rijgedrag van de slachtoffers dat hij de auto achtervolgde, inhaalde op een plaats waar dat niet mocht en zijn auto plotseling tot stilstand bracht. De slachtoffers konden niet anders dan remmen, waarop een bestelbus achterop hun auto knalde. Een man en een vrouw, beiden 29 jaar, kwamen om het leven.

De bestuurder van de bestelbus is eveneens als verdachte aangemerkt, maar het is nog niet bekend of hij ook wordt vervolgd.

Van den H. heeft zijn rijbewijs moeten inleveren en legt zich daarbij neer. Daardoor is volgens zijn advocaat de kans op herhaling minimaal en zou hij in vrijheid zijn rechtszaak kunnen afwachten. „Het spijt me heel erg wat er allemaal is gebeurd, ik heb dit nooit gewild. Het is echt vreselijk”, zei de verdachte zelf.

De officier sprak echter van „impulsief en agressief gedrag”, waardoor Van den H. ook in de toekomst mensen in gevaar kan brengen. De rechtbank ging daarin mee, ook omdat Van den H. eerder is aangehouden voor rijden onder invloed. Daarom moet hij in de cel blijven.

De zaak wordt op 27 juni inhoudelijk behandeld.