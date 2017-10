Verdachte fatale steekpartij metro langer vast

Een 27-jarige Amsterdammer die wordt verdacht van het doodsteken van een man in de metro in de hoofdstad afgelopen zomer, blijft op last van de rechtbank zeker drie maanden langer in de cel.

Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt Philip O. van moord of doodslag. Hij wordt ook verdacht van mishandeling van een verpleegkundige in juni. Het incident in de metro op 27 juli kostte een 38-jarige man het leven. O. sloeg toe in een volle metro en ging er vervolgens vandoor. De politie kon hem al snel arresteren.

De verdachte verbleef op dat moment op de psychiatrische afdeling van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam, waar hij gedwongen was opgenomen. O. gaat volgende maand ter observatie naar het Pieter Baan Centrum om vast te kunnen stellen of hij aan een stoornis lijdt. Daar wordt ook gekeken of hij toerekeningsvatbaar is en of er eventueel gevaar bestaat op herhaling.