Verdachte fatale schietpartij Rotterdam vast

De politie heeft een 32-jarige Rotterdammer aangehouden die ervan wordt verdacht de schutter te zijn van het dodelijke schietincident aan de Putsebocht in de Maasstad. De arrestatie was donderdagavond in een hotel in Delft, meldt de politie.

Vorige week woensdag kwam een 30-jarige Rotterdammer door het vuurwapengeweld om het leven. Hij zat in een auto op de Putsebocht die meerdere keren onder vuur werd genomen. Reanimatie mocht niet baten; de man overleed ter plaatse.

Een andere Rotterdammer (33) die op de avond van de dodelijke schietpartij werd opgepakt, is dinsdag vrijgelaten. Hij wordt niet langer verdacht van betrokkenheid.