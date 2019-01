Verdachte fatale overval Hoogeveen niet vrij

De 30-jarige Alifu W. uit Den Haag, die wordt verdacht van een overval met fatale afloop op een Chinese restauranteigenaar uit Hoogeveen, blijft vastzitten. Dat bepaalde de rechtbank in Assen woensdag.

Volgens het Openbaar Ministerie greep W. op 18 oktober ’s avonds op een parkeerplaats achter het Chinese restaurant een groot geldbedrag uit handen van eigenaar Encheng Wang. Daarna wilde hij er in zijn auto vandoor gaan. Terwijl Wang het linkerportier nog vast had, gaf W. gas en botste hij hard tegen een muur aan de rand van de parkeerplaats.

Door de harde klap kwam Wang om het leven. W. zelf raakte zwaargewond en lag half buiten de auto. Een 32-jarige Hagenaar een 30-jarige man uit Frankrijk worden ook verdacht van betrokkenheid bij de zaak. Zij zitten niet meer vast.

Volgens advocaat Louis de Leon, die de uit China afkomstige Alifu W. bijstaat, zit zijn cliënt onterecht vast voor diefstal met geweld. „Daarvoor moet sprake zijn van diefstal en mijn cliënt heeft niks gestolen. Hij kréég geld van Wang en is zijn auto niet uit geweest. Even later kreeg hij opeens een klap op zijn hoofd.” Daardoor schrok W. en wilde hij ervandoor met het ongeluk tot gevolg, aldus zijn advocaat.

De Leon zegt dat de Hagenaar ruim 75.000 euro kwam ophalen in Hoogeveen. Het zou gaan om een soort geldruil: W.’s familie zou vanuit China geld overmaken naar de Chinese rekening van Wang, die dat geld in zijn geboorteland wilde investeren. In ruil daarvoor kwam W. hetzelfde geldbedrag in euro’s halen bij Wang. Hij wilde volgens zijn advocaat een restaurant beginnen in Nederland.

„Maar er is helemaal geen geld vanuit China overgemaakt. Er zijn wel overschrijvingsbewijzen gevonden, maar die bleken vals.”, aldus de officier van justitie. „Dus W. had geen recht op die 75.000 euro.”

Volgens De Leon kan W. hooguit worden veroordeeld voor oplichting. Op 16 april is een nieuwe pro-formazitting in de Asser rechtbank.